Очередные туры европейских чемпионатов подарили зрителям ряд просто удивительных голов,передает со ссылкой на .

Так, в украинском первенстве имели место сразу два ярких взятия ворот. Во Львове в матче "Карпат" с "Черноморцем" (3:1) голом-красавцем, который стал первым в игре, отличился колумбийский легионер львовян Хорхе Карраскаль. Этот мяч можно смело сравнить с теми, которые проводил легендарный Роналдиньо.

В поединке "Мариуполь" - "" (2: 3) великолепный удар зльту из-за пределов штрафной площади удался 19-летнему полузащитнику киевлян Николаю Шапаренко, который вывел свою команду вперед. Гол таланта "" напомнил исторический удар Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов-2001/02 с "Байером" (2: 1).

В одном из центральных матчей тура чемпионата Англии "" - "" (1: 3) роскошный удар с дальней дистанции вышел у полузащитника гостей Кристиана Эриксена. Он помог своей команде сделать счет ничейным, а затем "" сумел одержать победу с преимуществом в два мяча.

По итогам 25-го тура украинская Премьер-лига опросила специалистов и определила лучшего футболиста этого игрового дня. Победу в голосовании одержал полузащитник "" Николай Шапаренко, который вышел на замену во втором тайме матча с "Мариуполем", через несколько минут после возобновления игры отдал голевую передачу на Артема Беседина, а затем и сам забил красавец-мяч в ворота опытного Рустама Худжамова. В голосовании Шапаренко значительно опередил игрока "Карпат" Хорхе Карраскаль и полузащитника "Шахтера" Тайсона.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира