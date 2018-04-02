Группа молодых людей, одетых в балаклавы, остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр - Баловка и разрисовала все шесть его вагонов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает

"Первого апреля многочисленная группа молодых людей, одетых в балаклавы, остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр - Баловка, открыв конечный кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне. Инцидент произошел в 08:22 на остановочной платформе 52-й километр перегона Каменское - Баловка. Дерзкие молодые люди не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда", – передает пресс-служба.

Остановка электрички длилась 22 минуты. В конечный пункт - станцию Баловка - электропоезд прибыл с опозданием на 19 минут.

Отмечено, что об инциденте уже сообщили в правоохранительные органы.

"Вскоре изувеченный вандалами состав временно отстранят от курсирования, чтобы перекрасить вагоны. По предварительным подсчетам, стоимость этих работ с использованием двухкомпонентной краски достигнет 200 тыс. грн", – передают в "Укрзализныци".

Напомним, в Никополе мужчина разрисовал памятный знак участникам АТО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира