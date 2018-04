Хищения у компании сына экс-главы ФСО и питерский остров А.Якорева, И.Малкова, С.Рейтер The Bell узнал подробности уголовного дела в отношении миллиардера Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда. Следствие подозревает, что не позднее 2010 года они вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, после чего создали и возглавили преступное общество и под видом предпринимательской деятельности осуществляли хищения в различных отраслях. Всего в уголовном деле – семь эпизодов хищения. Об их содержании The Bell рассказали два источника, знакомых с ходом следствия.

Все эти контракты относятся к 2010-2013 годам. В конце 2013 года ФСК возглавил , сын бывшего главы ФСО Евгения Мурова. Независимый член совета директоров ФСК — , гендиректор Polyus Gold, принадлежащей сыну Сулеймана Керимова Саиду. Интересы Керимова и Магомедова не раз в Дагестане. Грачев говорит, что до ареста Магомедова о претензиях ФСК к структурам Магомедова ему было неизвестно. Еще два эпизода на общую сумму 1,15 млрд рублей касаются двух калининградских строек – стадиона к чемпионату мира и аэропорта . В обоих случаях следствие считает, что структуры Магомедова сфальсифицировали исполнительную документацию об объеме выполненных работ, а выгоду опять же обратили в свою пользу. Обе стройки начинались, когда губернатором Калининградской области был Николай Цуканов, а продолжались уже при , который человеком, близким к главе «Ростеха» Сергею Чемезову, и не раз подрядчика «Суммы». То, что Алиханова поддерживает Чемезов, The Bell подтвердил и один из правительственных чиновников. У «Ростеха» есть в Калиниграде и свои бизнес-интересы, напомнил он – вот уже несколько лет добычу янтаря в области вместе с госкорацией Чемезова Виталий Мащицкий. Шестой эпизод касается входящего в «Сумму» подрядчика «Интэкс». В 2015 году компания контракт на 2,3 млрд рублей – она должна была намыть участок в 16 га у стадиона на Крестовском острове в Петербурге. На нем планировалось построить парковку и вестибюль станции метро «Новокрестовская». После окончания строительства другой подрядчик, который должен был заниматься благоустройством, объявил, что «Интэкс» якобы завез мало песка и установил не все сваи, следовательно участок (и все, что на нем) грозит обратно в залив. Власти Петербурга результаты своих экспертиз по поводу этих обвинений пока не представили. Следствие же, как и во всех остальных эпизодах, подозревает, что «Интэкс» сфальсифировал исполнительную документацию об объеме выполненных работ, обратив в свою пользу свыше 668 млн рублей. Гендиректор «Интэкса» Артур Максидов, которого суд вчера арестовал вместе с Магомедовыми, на суде заявлял, что видел одного из братьев лишь несколько раз, ни в каких преступных сообществах не участвовал и имеет один зарубежный счет на 23 тысячи евро. Наконец, к седьмому эпизоду относится вывод активов из «Объединенной зерновой компании», в которой 50% минус одна акций принадлежит «Сумме», а контроль – у государства. Следствие считает, что в 2012-2013 годах из ОЗК по договорам с офшором Newbey Investments было выведено $6 и $14 млн, что в сумме причинило компании убыток на 613 млн рублей. Зиявудин Магомедов вчера на суде , что сам не раз обращался в полицию и ФСБ в связи с хищением активов ОЗК, но безрезультатно. Суммарный убыток по всем этим эпизодам, по версии следствия, превысил 2,5 млрд рублей. Все они были объединены в одно уголовное дело сразу по трем статьям УК — 210-й (организация преступного сообщества и участие в нем), 159-й (особо крупное мошенничество) и 160-й (растрата в отдельно крупном размере). Вчера на суде адвокаты Магомедовых предлагали внести за каждого подзащитного залог на сумму предполагаемого ущерба – 2,5 млрд рублей, но следствие возражало. «Зиявудин Магомедов, имея безусловный авторитет в преступном сообществе, положение лидера, устойчивость позиции и целеустремленность, продолжит заниматься преступной деятельностью, уничтожит документальные свидетельства и следы своей противоправной деятельности». Также в ходатайстве об избрании меры пресечения были упомянуты связи Магомедовых «в криминальных и политических кругах». Позиция подозреваемых Зиявудин Магомедов на суде говорил, что его брат не имеет отношения к компаниям, претензии по которым им предъявляют. «Ни копейки я от этих предприятий не получал, – подтверждал Магомед Магомедов. – Я получал дивиденды только от Новороссийского морского торгового порта, и все. Вряд ли все это звучит для вас убедительно, но тем не менее спасибо». «Я не имею к ним отношения, ни в каких схемах не принимал участие. Не встречался с людьми, которые дали на меня показания. Мне приписывается имущество, которым я владею, — какой-то особняк. У меня только квартира в Климентовском переулке. Никаким самолетом я тоже не владею». Зиявудин Магомедов сообщил суду, что своей вины также не признает, что постоянно вкладывал в компании группы личные средства, а все обвинения «не выдерживают критики с точки зрения логики». Он также подтвердил, что должен был улететь с семьей в США, но к 10 апреля должен был вернуться обратно в Москву. Позиция следствия показалась суду ближе – оба брата, а также гендиректор «Интэкса» Артур Максидов остались под арестом до конца мая. есть аудиозапись судебного заседания, а тут – текстовая . Почему это важно Магомедова часто связывают с фигурой премьер-министра Дмитрия Медведева и его заместителя Аркадия Дворковича. В преддверии формирования нового правительства новое громкое уголовное дело – это удар по обоим, политологи. Знакомый с Магомедовым крупный бизнесмен в разговоре с The Bell также предположил, что уголовное дело может быть связано с «аппаратными играми» вокруг нового состава правительства. «Репутация нечужого и Медведеву, и Дворковичу бизнесмена у Магомедова была уже не один год. Другое дело, что тот же Медведев во время прошлых историй типа дела Улюкаева […] уходил из-под удара. […] В преддверии формирования майского правительства цена ошибок возрастает. И Медведеву, и Дворковичу важно продемонстрировать, что они не потерпели аппаратное поражение, потому что именно таким образом большинство истеблишмента считывает происходящее», – «Ведомостям» политолог Михаил Виноградов. Пять фактов о бизнесе Магомедова С Аркадием Дворковичем Зиявудин Магомедов вместе учился на экономфаке МГУ. «Мы с ним знакомы со студенческих времен и дружим до сих пор», – говорил бизнесмен в «Ведомостям», но отрицал, что тот принимает какое-то участие в его бизнесе. Дворкович часть отраслей, в которых работает «Сумма».

Широко известным бизнесменом Зиявудин Магомедов стал, когда «Сумма» в 2009 году взялась довести до конца реконструкцию Большого театра. Завершить этот долгострой поручил Медведев. Подробно об этой истории можно прочитать .

С середины 2000-х «Стройновация» Магомедова была одним из крупнейших подрядчиков «Транснефти», пережив смену нескольких руководителей трубопроводной монополии. Резко расширить бизнес, завязанный на госконтракты, Магомедову удалось в период президентства Медведева, Forbes.

В последний раз Магомедову удалось войти в рейтинг журнала под названием «Короли госзаказа» только в 2015 году. Многие стройки компании в последние годы заканчивались судами и контрактов.

Предприниматель, который после знаменитой инспекции Владимира Путина, был отстранен от руководящих постов в Олимпийском комитете России и «Курортах Северного Кавказа», приходится Зиявудину двоюродным братом. Олимпиада давно прошла, а он до сих пор скрывается за границей. В последнее время Магомедов с большим увлечением об образовательных проектах в Дагестане и глобальных проектах в международном технологическом бизнесе, чем об остальных своих активах. Например, он первым из российских компаний инвестировал в Uber, поверил в коммерческие перспективы еще не доказанной технологии HyperLoop и вложил десятки миллионов долларов в другие технологические стартапы. В Кремниевую долину бизнесмен, по его словам, старался летать 3-4 раза в год. Неизвестно, догадывался ли Магомедов о масштабе грядущих проблем, но в последние месяцы он предпринял попытки выйти или сократить участие в крупнейших своих активах. Только в феврале стало известно, что «Сумма» неожиданно продать 25% крупнейшего в России Новороссийского морского торгового порта (НМТП) «Транснефти».

А через месяц налоговики предъявили к НМТП претензии на сумму свыше 9 млрд рублей (государство уже несколько лет обещает приватизировать 20% акций порта, ранее этим пакетом «Роснефть»).

В октябре Магомедов , что «Сумма» и ее партнеры по транспортной группе Fesco готовятся продать 35-40% акций РФПИ и арабскому портовому оператору DP World.



