|Все 7 эпизодов дела Магомедова
|02.04.2018 22:07
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Хищения у компании сына экс-главы ФСО и питерский остров
А.Якорева, И.Малкова, С.Рейтер
The Bell узнал подробности уголовного дела в отношении миллиардера Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда. Следствие подозревает, что не позднее 2010 года они вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, после чего создали и возглавили преступное общество и под видом предпринимательской деятельности осуществляли хищения в различных отраслях. Всего в уголовном деле – семь эпизодов хищения. Об их содержании The Bell рассказали два источника, знакомых с ходом следствия.
7 эпизодов:
Все эти контракты относятся к 2010-2013 годам. В конце 2013 года ФСК возглавил , сын бывшего главы ФСО Евгения Мурова. Независимый член совета директоров ФСК — , гендиректор Polyus Gold, принадлежащей сыну Сулеймана Керимова Саиду. Интересы Керимова и Магомедова не раз в Дагестане. Грачев говорит, что до ареста Магомедова о претензиях ФСК к структурам Магомедова ему было неизвестно.
Обе стройки начинались, когда губернатором Калининградской области был Николай Цуканов, а продолжались уже при , который человеком, близким к главе «Ростеха» Сергею Чемезову, и не раз подрядчика «Суммы». То, что Алиханова поддерживает Чемезов, The Bell подтвердил и один из правительственных чиновников. У «Ростеха» есть в Калиниграде и свои бизнес-интересы, напомнил он – вот уже несколько лет добычу янтаря в области вместе с госкорацией Чемезова Виталий Мащицкий.
На нем планировалось построить парковку и вестибюль станции метро «Новокрестовская». После окончания строительства другой подрядчик, который должен был заниматься благоустройством, объявил, что «Интэкс» якобы завез мало песка и установил не все сваи, следовательно участок (и все, что на нем) грозит обратно в залив. Власти Петербурга результаты своих экспертиз по поводу этих обвинений пока не представили. Следствие же, как и во всех остальных эпизодах, подозревает, что «Интэкс» сфальсифировал исполнительную документацию об объеме выполненных работ, обратив в свою пользу свыше 668 млн рублей. Гендиректор «Интэкса» Артур Максидов, которого суд вчера арестовал вместе с Магомедовыми, на суде заявлял, что видел одного из братьев лишь несколько раз, ни в каких преступных сообществах не участвовал и имеет один зарубежный счет на 23 тысячи евро.
Суммарный убыток по всем этим эпизодам, по версии следствия, превысил 2,5 млрд рублей. Все они были объединены в одно уголовное дело сразу по трем статьям УК — 210-й (организация преступного сообщества и участие в нем), 159-й (особо крупное мошенничество) и 160-й (растрата в отдельно крупном размере). Вчера на суде адвокаты Магомедовых предлагали внести за каждого подзащитного залог на сумму предполагаемого ущерба – 2,5 млрд рублей, но следствие возражало.
Также в ходатайстве об избрании меры пресечения были упомянуты связи Магомедовых «в криминальных и политических кругах».
Позиция подозреваемых
Зиявудин Магомедов на суде говорил, что его брат не имеет отношения к компаниям, претензии по которым им предъявляют. «Ни копейки я от этих предприятий не получал, – подтверждал Магомед Магомедов. – Я получал дивиденды только от Новороссийского морского торгового порта, и все. Вряд ли все это звучит для вас убедительно, но тем не менее спасибо».
Зиявудин Магомедов сообщил суду, что своей вины также не признает, что постоянно вкладывал в компании группы личные средства, а все обвинения «не выдерживают критики с точки зрения логики». Он также подтвердил, что должен был улететь с семьей в США, но к 10 апреля должен был вернуться обратно в Москву.
Позиция следствия показалась суду ближе – оба брата, а также гендиректор «Интэкса» Артур Максидов остались под арестом до конца мая.
Почему это важно
Магомедова часто связывают с фигурой премьер-министра Дмитрия Медведева и его заместителя Аркадия Дворковича. В преддверии формирования нового правительства новое громкое уголовное дело – это удар по обоим, политологи. Знакомый с Магомедовым крупный бизнесмен в разговоре с The Bell также предположил, что уголовное дело может быть связано с «аппаратными играми» вокруг нового состава правительства.
Пять фактов о бизнесе Магомедова
В последнее время Магомедов с большим увлечением об образовательных проектах в Дагестане и глобальных проектах в международном технологическом бизнесе, чем об остальных своих активах. Например, он первым из российских компаний инвестировал в Uber, поверил в коммерческие перспективы еще не доказанной технологии HyperLoop и вложил десятки миллионов долларов в другие технологические стартапы. В Кремниевую долину бизнесмен, по его словам, старался летать 3-4 раза в год.
Неизвестно, догадывался ли Магомедов о масштабе грядущих проблем, но в последние месяцы он предпринял попытки выйти или сократить участие в крупнейших своих активах.
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