Холодницкого завтра ждут на допрос в ГПУ ГПУ вместе с НАБУ будет прооводить следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого завтра с утра ждут на допрос в Генеральной прокуратуре Украины. Назар Холодницкий. Фото: news.pn Об этом УНН сообщили в ГПУ. "Его (Холодницкого - ред.) завтра ждут в 10.00 на ул. Семена Петлюры 7/9 - это спецдепартамент ГПУ", - сказали в ведомстве. Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его вызывают на допрос в НАБУ 3 апреля. Напомним, ГПУ вместе с НАБУ прооводить следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого. Как известно, 30 ноября 2015 Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом назначил на должность заместителя Генерального прокурора Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкого нашли оборудования для прослушивания . По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора. Сам Холодницкий подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на то, которое применяется для прослушивания. Также Луценко подтвердил следственные действия , касающиеся Назара Холодницкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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