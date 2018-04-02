Предположения о связи совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата с формированием нового состава правительства РФ являются "политологическими пересудами". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков прокомментировал арест миллиардера Фото: ЕРА Предположения о связи ареста братьев Магомедовых с формированием нового состава правительства, он назвал "политологическими пересудами".На просьбу прокомментировать информацию о том, что президент РФ Владимир Путин недавно проводил встречу с Магомедовым, Песков ответил, что не знает о такой встрече.1 апреля Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова до 30 мая.Его подозревают в хищении 2,5 млрд руб. (около 1,2 млрд грн). Уголовное дело, в котором фигурирует Магомедов, касается средств, выделенных на строительство к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона "Арена Балтика" в Калининграде.Магомедов занимает 63-е место в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном Forbes. Его состояние оценивают в $1,4 млрд.Агентство Znak.com отмечало, что активы совладельца "Суммы" резко выросли в период президентства Дмитрия Медведева, для которого арест бизнесмена может стать ударом. Медведев рассчитывает сохранить пост премьера после переизбрания Путина.В 2015 году российский оппозиционный политик Алексей Навальный писал, что Зиявудин Магомедов оплачивал дорогостоящий отдых Пескова на яхте. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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