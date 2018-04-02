Народный депутат из фракции партии "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин по которому открыто уголовное производство объявлен в розыск, передает Так, соответствующая информация о розыске нардепа размещена на официальном сайте МВД в разделе "Разыскиваемые лица". Датой исчезновения Бакулина указано 19 марта 2018 года. Напомним, 15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Евгения Бакулина. Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о снятии с Евгения Бакулина депутатской неприкосновенности 16 февраля. Генпрокурор ранее сообщал, что досудебным расследованием установлено, что Бакулин с марта 2010 года вероятно участвовал в преступной организации, созданной Януковичем, что привело к завладению особенно большими средствами при закупке нефтегазовых вышек для ГАК "Черноморнефтегаз". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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