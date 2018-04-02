|У ліжку з "топ-моделлю по-українськи": Аліна Гросу представила новий кліп (ВІДЕО)
|02.04.2018 22:13
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Скандально відома українська співачка Аліна Гросу, яка мешкає та навчається у Москві, після чималої перерви презентувала шанувальникам новий кліп на пісню "Ложь".
"Я довго роздумувала, який трек подарувати вам наступним після моїх провокаційних історій, і зрозуміла, що зараз мені шалено не вистачає в музиці щирих почуттів і палкого кохання. Тому "Ложь", тому лірика", - поділилася зірка у Інстаграмі.
Цікаво, що у відео чимало провокаційних "ліжкових" сцен, на яких Аліна постає оголеною у компанії з Самвелом Туманяном - переможцем минулого сезону "Топ-модель по-українськи". Відвертість ледь не коштувала Аліні особистого життя - наречений співачки хотів навіть розірвати заручини!
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