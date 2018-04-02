|Боевики 10 раз обстреляли украинских военных в третий день "пасхального" перемирия на Донбассе
|02.04.2018 22:15
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Оккупанты еще раз сорвали разведения войск в Станице ЛуганскойБоевики 10 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе в третий день "пасхального" перемирия.
Фото: reuters
"Оккупанты продолжают игнорировать требования режима тишины на участке разведения сил и средств сторон в районе населенного пункта деревня Луганская. Несмотря на введение с 30 марта всеобъемлющего режима" пасхального перемирия" по всей линии соприкосновения сторон на востоке Украины вечером 1 апреля российско-оккупационные войска еще раз применили здесь стрелковое оружие" , - сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Facebook .
Обстрел производился с горы дворянин Игорь, на временно неподконтрольной территории.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что боевики систематически совершают провокационные обстрелы района Станицы Луганской с целью сорвать разведения сил в этом районе, и продолжают использовать занятые ими позиции для осуществления преступных действий.
"Подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на этом участке разведения в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы" , - отметили в штабе.
Напомним, что на Донбассе за март 2018 в результате боевых действий погибли семь военнослужащих Вооруженных Сил Украины, еще 25 были ранены.