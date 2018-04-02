Оккупанты еще раз сорвали разведения войск в Станице Луганской

"Оккупанты продолжают игнорировать требования режима тишины на участке разведения сил и средств сторон в районе населенного пункта деревня Луганская. Несмотря на введение с 30 марта всеобъемлющего режима" пасхального перемирия" по всей линии соприкосновения сторон на востоке Украины вечером 1 апреля российско-оккупационные войска еще раз применили здесь стрелковое оружие" , - сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Facebook .

Обстрел производился с горы дворянин Игорь, на временно неподконтрольной территории.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что боевики систематически совершают провокационные обстрелы района Станицы Луганской с целью сорвать разведения сил в этом районе, и продолжают использовать занятые ими позиции для осуществления преступных действий.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на этом участке разведения в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы" , - отметили в штабе.