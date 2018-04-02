Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Германии. «В выходные они покинули страну», — сказали в дипмиссии.

Отметим, ранее США выдворили 60 сотрудников трех российских дипломатических миссий России.

26 марта сразу 24 страны мира приняли решение о высылке 139 дипломатов Российской Федерации в связи с отравлением в Великобритании шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. 27 марта к ним присоединились Ирландия и Бельгия, а также Молдова.28 марта на такой же шаг решилась Черногория.

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