Пророссийские боевики хотят прекратить откачивать воду из шахты, в которой в 1979 году взорвали ядерный заряд, что может привести к радиоактивному заражению только Донецкого бассейна. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Из-за проседания почвы грязная вода выходит наружу и отравляет питьевую Графика: radiosvoboda.org Отмечается, что все документы о ядерном взрыве под Енакиево находятся в Москве и до сих пор засекречены. Добычу в шахте "Юный коммунар" прекратили в 2003 году, однако специальная комиссия приняла решение оставить шахту на сухой консервации и постоянно откачивать из нее воду. Ученый-гидролог Евгений Яковлев рассказал, что специалисты опасались того, что при затоплении шахты зараженные частицы могут попасть в грунтовые воды."Будет содержаться цезий и мигрировать стронций – он более подвижен в воде, в породах", – отметил ученый.В марте 2018 года боевики "ДНР" заявили, что с 14 апреля на "Юном коммунаре" перестанут откачивать воду.Геологи предупреждают, что на оккупированной территории сейчас находится не менее 32 затопленных шахт, которые часто связаны между собой водными токами. Из-за проседания почвы грязная вода выходит наружу и отравляет питьевую."Уровень грунтовых вод сравнится с уровнем поверхности. Донбасс превратится в болото", – отметил заместитель руководителя Национального экологического центра Алексей Василюк.Экологи считают, что отравленная солями, вредной химией и радиоактивными частицами вода может попасть в крупнейшие реки региона Северский Донец и.Кальмиус.В случае наихудшего из сценариев, радиоактивная вода может отравить весь Донбасс и попасть в Азовское море, что приведет к экологической катастрофе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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