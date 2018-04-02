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Экологи заявили, что из-за действий боевиков Донбассу грозит радиоактивная катастрофа
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02.04.2018 22:20
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Пророссийские боевики хотят прекратить откачивать воду из шахты, в
которой в 1979 году взорвали ядерный заряд, что может привести к
радиоактивному заражению только Донецкого бассейна. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Из-за проседания почвы
грязная вода выходит наружу и отравляет питьевую Графика:
radiosvoboda.org Отмечается, что все документы о ядерном взрыве под
Енакиево находятся в Москве и до сих пор засекречены. Добычу в
шахте "Юный коммунар" прекратили в 2003 году,
однако специальная комиссия приняла решение оставить шахту на
сухой консервации и постоянно откачивать из нее воду.
Ученый-гидролог Евгений Яковлев рассказал, что специалисты
опасались того, что при затоплении шахты зараженные частицы могут
попасть в грунтовые воды."Будет содержаться цезий и мигрировать
стронций – он более подвижен в воде, в породах", – отметил ученый.В
марте 2018 года боевики "ДНР" заявили, что с 14 апреля на "Юном
коммунаре" перестанут откачивать воду.Геологи предупреждают, что на
оккупированной территории сейчас находится не менее 32 затопленных
шахт, которые часто связаны между собой водными токами. Из-за
проседания почвы грязная вода выходит наружу и отравляет
питьевую."Уровень грунтовых вод сравнится с уровнем поверхности.
Донбасс превратится в болото", – отметил заместитель руководителя
Национального экологического центра Алексей Василюк.Экологи
считают, что отравленная солями, вредной химией и радиоактивными
частицами вода может попасть в крупнейшие реки региона Северский
Донец и.Кальмиус.В случае наихудшего из сценариев, радиоактивная
вода может отравить весь Донбасс и попасть в Азовское море, что
приведет к экологической катастрофе.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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