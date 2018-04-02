Завтра антикоррупционный комитет должен собраться в 9:00, об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает корреспондент

По его словам, комитет по вопросам предотвращения коррупции должен собраться для рассмотрения законопроекта, предусматривающего отмену обязательного декларирования состояния для общественных активистов. Парубий отметил, что он давал поручение комитету собраться сегодня, однако на заседании не собрался кворум из народных избранников, в связи с чем комитет не смог рассмотреть данный законопроект.

Зато, если завтра утром опять не соберется необходимое количество депутатов для полноценного рассмотрения законопроекта, то спикер ВР попросит нардепов собраться на заседание комитета прямо в зале парламента.

“Если завтра в 9:00 не соберётся кворум комитета, то в 10:00 во время заседания Верховной Рады я попрошу, чтобы состоялось заседание комитета. Тем более у нас там (на заседании верховного совета — ред.) предусмотрено 30 минут на выступления”, — сказал Парубий.

Как сообщал в БПП предлагать с начала отсрочить, а потом отменить декларирование для активистов.

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