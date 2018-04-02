Проект "Стена" на границе Украины с Российской Федерацией (РФ) почти закончен в Харьковской области. Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал,передает со ссылкой на .

"На сегодня степень реализации этого проекта соответствует полученному финансированию. Мы построили инженерные сооружения и боевые модули. В Харьковской области система почти закончена, но остается большая часть Луганской, Сумской, Черниговской областей. К сожалению, политизация этого проекта существенно влияет на темпы реализации. Но мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, следовательно закончить его надо при любых условиях", - сказал Цигикал.

По его словам, сейчас пограничники укрепляют границу с Россией собственными силами

"Мы не строим что-то грандиозное, нет: копаем рвы, ставим забор из колючей проволоки и в дальнейшем эта система только дополнит сооружения в рамках масштабного проекта интеллектуальной границы", - заявил Цигикал.

Он также отметил, что ни в одной стране нет таких сооружений, которые могли бы защитить от массированного наступления.

Напомним, ранее Петр Цигикал отметил, что Украина уплотняет контроль на границе с Российской Федерацией и оборудует наблюдательные вышки системами видеонаблюдения.

Отметим, что в ноябре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины задержали очередного фигуранта дела о хищениях на проекте "Стена". Задержанное лицо выступило пособником в завладении бюджетными средствами чиновниками Государственной пограничной службы Украины и руководителями предприятий-генподрядчиков.

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