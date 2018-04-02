В Белом доме официально заявили, что в скором времени состоится встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

Чиновники, политики и общественные деятели США негодуют в связи с предстоящим визитом российского лидера в Вашингтон. Американский сегмент Twitter взорвало невероятное количество негативных комментариев и откликов, информирует svodka.net.

«Россия нам надавала по заднему месту», — делится впечатлением Клинт Уоттс, прежний сотрудник американских спецслужб, а ныне известный знаток по российской дезинформации и влиянию.

Причины возмущения замыслом Трампа подробно объяснил Майкл Карпентер, прежний чиновник администрации Барака Обамы.

«Саммит с Путиным в Белом доме — это ужасная идея. Не после нападения с использованием химического оружия в Великобритании. Не в то время, когда российские солдаты убивают украинских. Не в то время, когда Россия оказывает обструкцию кампании международного давления на Северную Корею», — отмечает эксперт.

Карпентер отметил, что Трамп должен был встретиться с Путиным в любом другом городе, но не в столице США.

«Должен добавить: я не выступаю против диалога с Путиным как такового. Для этого существуют телефонные звонки. В иной ситуации (не сейчас), могла бы быть уместной встреча в месте вроде Женевы или Хельсинки. Но встреча в Белом доме, которая вознаграждает Путина за его агрессивные действия, это — плохая идея «, — написал он.

«Если президент Трамп действительно пригласил Владимира Путина в Белый дом, это не сюрприз. Оба они де-факто лидеры антидемократического движения, которое также включает других подобных лидеров из Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока», — написал в блоге Эван Макмаллин, прежний кандидат в президенты США, экс-сотрудник американских спецслужб, который является критиком президента США Трампа.

«Приглашение Путина в Белый дом — это настолько вопиющее попрание норм, это невозможно рационально объяснить — это даже не то, что пригласить волка в стадо, это все равно, что еще и дать волку ключи в хлев», — возмущается Аарон Дэвид Миллер, исследователь аналитического центра Woodrow Wilson Center, аналитик CNN.

Целая группа американских экспертов отрыто высказала возмущение «непоследовательной» политикой Трампа в отношении России.

«На этой неделе он выводит из страны российских дипломатов, а на следующей — приглашает Путина в гости с ночевкой», — пишет о последних новостях Роланд Скейгил, известный политический обозреватель.

Некоторые отдельно радикальные спикеры грозятся организовать блокаду Вашингтона, если Путин приедет с официальным визитом в Белый дом.

«Друзья, если Путин приедет в Вашингтон … мы заблокируем город. Вот и все. Город будет нами заблокирован», — написал твит Том Ватсон, лектор Колумбийского университета.

Примечательно, что идея визита Путина в Вашингтон показалась абсурдной даже некоторым российским обозревателям. Негативное отношение публично высказал Дмитрий Тренин, директор Центра Карнеги в Москве, которого называют посвященным в политику Кремля.

«Какую пользу принесет встреча Путин-Трамп? Разве что мобилизует оппозицию к администрации Трампа, как внутри правительства США, так и за его пределами? Лучше, чтобы американцы занимались ситуацией внутри страны и занимались последствиями. Между тем, стратегическое терпение было бы правильным подходом», — написал в миклоблоге Тренин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира