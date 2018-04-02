Медики создали новый способ диагностики инсульта

При этом традиционное стандартное физическое обследование достигало только 40-89% точности при идентификации подобных пациентов, пишет EurekAlert !.

Аппарат VIPS, который надевается на голову пользователя как кепка-козырек, работает путем отправки низкоэнергетических радиоволн через мозг, которые изменяют частоту при прохождении через жидкости. Такие волны отражаются обратно через мозг, а потом оказываются устройством. Когда пациент получает тяжелый инсульт, жидкости головного мозга будут меняться, создавая асимметрию в радиоволнах, которые поступают на устройство VIPS. Чем больше асимметрия, тем сильнее повреждения от инсульта.

Исследователи надеются, что устройство сэкономит драгоценное время - что особенно важно при инсульте. При обнаружении инсульта пациенту в течение 24 часов проводится операция, но каждый час после инсульта вероятность ее успешного результата снижается на 20%. Точность устройства упрощает решение, которое должны принять сотрудники службы экстренной помощи.

"Трансфер между больницами занимает много времени. Если мы сможем предоставить информацию экстренного персонала в поле, это окклюзия крупного сосуда, это должно изменить их представление о том, в какую больницу они ходят отправить пациента", - говорит Реймонд Д. Тернер, доктор медицинских наук, профессор нейрохирургии и начальник Центра комплексного клинического мастерства Neuroscience.

Разработчики протестировали устройство на 248 участниках: 41 из которых пострадали от острого инсульта, 128 имели менее выраженные симптомы, а 79 были здоровы. Выявить пациентов с инсультом удалось в 93% случаев, отличить здоровых от больных - в 92% случаев.

На следующих этапах исследователи планируют определить, может ли устройство VIPS использовать сложные алгоритмы машинного обучения, чтобы научиться различать незначительный и тяжелый инсульт без помощи неврологов. В случае положительного ответа устройство VIPS может иметь широкое применение, помогая персонала неотложной помощи решить, следует ли принимать пациента в комплексный центр инсульта или в другие клиники.