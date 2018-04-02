Ровно 300 лет назад, 2 апреля 1718 года Петр Первый подписал приказ об учреждении Государевой Тайной Канцелярии - первой российской спецслужбы, занимавшейся расследованием государственных преступлений, шпионажа и преступных посягательств на систему власти. С тех пор эта организация, часто менявшая названия, но сохранявшая свои функции, существует до сих пор, являясь одним из гарантов существования Российской державы.

Думаю, что, с точки зрения возрожденя исторической преемственности, неплохо было бы перенести празднование Дня работника органов госбезопасности Российской Федерации с 20 декабря (дата публикации декрета Совнаркома о создании ВЧК) на 2 апреля. Это было бы закономерно, справедливо и правильно.

Картина Николая Неверева "Начальник Тайной канцелярии граф Андрей Ушаков допрашивает княжну Прасковью Юсупову".

Прасковья (до крещения - Сюйда) Юсупова была обвинена в заговоре и колдовстве против императрицы Анны Иоанновны. Приговорена к насильственному пострижению в монастырь.

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