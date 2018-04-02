В центре Еревана прогремел взрыв, в результате чего пострадали люди.

«Второго апреля в 20:44 по местному времени (19:44 Киев. – Ред.) поступил сигнал о том, что на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, и требуется помощь спасателей», – сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

Взрыв прогремел в ресторане Burger King. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.

По данным «Интерфакс», в общей сложности пострадали девять человек, из которых трое – граждане РФ, и двое – Ирана.

«В общей сложности пострадало девять человек, все они госпитализированы, между пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет, жизни девочки восьми лет угрожает опасность», — рассказал подполковник МЧС Армии Тигран Восканян.

Также, изданию сообщили в полиции, что взорвался кислородный баллон, регулирующий давление розлива пива. «Взорвался баллон давления розлива пива. О действиях предумышленного характера речи не идет», — сказал собеседник агентства.

«Мы услышали сильный хлопок и быстро выбежали из ресторана», — рассказала местному изданию «Sputnik Армения» очевидица.

Девушка затруднилась сказать, что могло послужить причиной. По словам жителей дома, расположенного в непосредственной близости от ресторана, сильный грохот был слышен далеко за пределами точки общепита.

На место выехали четыре расчета спасателей, опергруппы и группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.

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