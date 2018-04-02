Украину посетит сенатор из США Роберт Портман. Главной темой для визита сенатора является изучение ситуации с реформами в Украине, передает со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечает издание, речь также пойдет о военной помощи Украине со стороны США.

"Важно также убедиться, что Украина воплощает реформы. Определенный прогресс достигнут, но есть место для еще большего развития. Мы будем говорить с руководством страны, депутатами Рады об этих вопросах тоже", - заявил сенатор.

Напомним, оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает предоставление Украине 350 млн долларов оборонной помощи, в том числе возможность передачи летального оружия.

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