Пострадавшего иностранца, 1988 года рождения, с места происшествия забрала "скорая"

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева .

"В полицию в 16:50 поступило сообщение, что по улице высокий слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Porsche Cayenne, у которого нашли две гильзы. Из показаний свидетелей, после того, как прозвучали выстрелы, от этой машины отъехали два автомобили ", - говорится в сообщении.

Пострадавшего иностранца, 1988 года рождения, с места происшествия забрала «скорая»: он рассказал, что его избили неизвестные. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. При осмотре иномарки правоохранители изъяли пистолет револьвер под патрон Флобера.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, свидетелей и очевидцев, а также общается с потерпевшим. Кроме этого, правоохранители проверяют записи с видеокамер наблюдения, которые могли зафиксировать данное событие.