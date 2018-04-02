|В центре Киева стреляли и избили иностранца
|02.04.2018 22:31
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Пострадавшего иностранца, 1988 года рождения, с места происшествия забрала "скорая"В Печерском районе столицы на улице высокий неизвестные избили иностранца, его с ушибами тела доставлен в больницу. По словам свидетелей, были слышны выстрелы. Однако предварительно установлено, что огнестрельных ранений никто не получил.
Фото: gettyimages.com
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева .
"В полицию в 16:50 поступило сообщение, что по улице высокий слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Porsche Cayenne, у которого нашли две гильзы. Из показаний свидетелей, после того, как прозвучали выстрелы, от этой машины отъехали два автомобили ", - говорится в сообщении.
Пострадавшего иностранца, 1988 года рождения, с места происшествия забрала «скорая»: он рассказал, что его избили неизвестные. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. При осмотре иномарки правоохранители изъяли пистолет револьвер под патрон Флобера.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, свидетелей и очевидцев, а также общается с потерпевшим. Кроме этого, правоохранители проверяют записи с видеокамер наблюдения, которые могли зафиксировать данное событие.
Напомним, ранее полиция задержала 11 человек за стрельбу в ночном клубе в Ивано-Франковске .