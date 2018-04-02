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Нарусова заявила о готовности предложить Путину амнистию для инакомыслящих и политузников
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02.04.2018 22:35
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Член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова заявила о намерении
попросить президента Владимира Путина амнистировать политических
заключенных в России. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Нарусова: Мы знаем, как фальсифицируются и публикуются эти
дела Фото: ЕРА Нарусова отметила, что готова выступить с таким
предложением публично."За амнистию прежде только к инакомыслящим, к
политическим заключенным, которые у нас есть, и отрицать это
невозможно, хотя они могут сидеть и по другим статьям, мы знаем,
как фальсифицируются и публикуются эти дела. Я считаю, прежде
только – по этим. Людям по не тяжким экономическим статьям, потому
что чаще только это разные структуры крышуют разных бизнесменов, и
кто сильнее, того бизнесмены и замочили... Что же, мы этого не
знаем?" – заявила она.Дочь Нарусовой Собчак передала Путину 19
марта список из 16 политзаключенных с просьбой помиловать
их. В список Собчак вошли российские активисты, ученые,
преподаватели, бизнесмены, а также украинцы Александр Кольченко и
Олег Сенцов.
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