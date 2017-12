Житель Турции, резко выпрыгнувший на сцену во время провозглашения речи президентом Тайипом Реджепом Эрдоганом в провинции Ширнак, стал причиной паники у сотен людей, пишет Hurriyet Daily News .

Сообщается, что случай случился в воскресенье, 24 декабря. В то время, когда президент страны пребывал на сцене, приветствуя публику, один из зрителей резко выпрыгнул, и пытался обнять Эрдогана. В это же время личные телохранители президента быстро среагировали, оттолкнув мужчину, который желал прикоснуться к Тайипу.

На обнародованном турецкими СМИ видео можно заметить, как глава страны, не ожидая такого развития событий, пребывает в шоке. При этом сам присутствовавший на мероприятии мужчина по имени Хусейн Демирджан признался, что хотел просто приобнять президента.

"Но я думаю, что меня неправильно поняли", - отметил он, добавив, что охранники быстро сняли его со сцены и поместили под стражу, но вскоре отпустили, из-за отсутствия состава преступления.

Local jumping on stage during Erdoğan’s speech in Turkey’s Şırnak causes panic https://t.co/G9bzgl9pN6 pic.twitter.com/NZzccO3W6K