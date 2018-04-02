В Кремле хвастаются, что президент Дональд Трамп приглашал президента России Владимира Путина на встречу в Белом доме.

Такое заявление он якобы делал во время телефонного разговора 20 марта. Об этом со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова,передает со ссылкой на .

Ранее Кремль сообщал, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах 18 марта. В Белом доме это подтвердили."Общий язык с Россией и другими - это хорошее дело, а не плохая", - американский руководитель написал в своем Twitter.

Во время разговора Трамп также пообещал обогнать Россию в гонке вооружений, сообщил на прошлой неделе телеканал NBC со ссылкой на источник в Белом доме.

В Кремле эту информацию опровергли.

"Нет, такая фраза ни была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности", - заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Белый дом оставил это заявление без комментариев.

Американский президент Дональд Трамп может сократить помощь Украине. Такой сценарий возможен после после вывода из Сирии американских экспертов, инструктируют силы оппозиционной Асада коалции. Это выгодно Трампу учитывая своих избирателей - американских изоляционистов, считает Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель.

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