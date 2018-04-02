|Глава Нацполиции Князев задекларировал 1,577 млн грн зарплаты за 2017
|02.04.2018 22:38
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Князев арендует квартиру в комплексе МВД "Крепость"Глава Национальной полиции Сергей Князев задекларировал аренду квартиры в Киеве, две квартиры, два земельных участка, 1,5 млн гривен, $ 8 тыс и 8 тыс евро и 1,2 млн грн наличных по 2017 год.
Сергей Князев. Фото: pmg.ua
Весь доход Князева в 2017 году составила зарплата и гонорары. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
В частности, глава Нацполиции задекларировал квартиру в Чабаны Киевской области площадью 87,5 кв. м, 25% которой находится в его собственности, квартиру в Броварах Киевской области площадью 79,9 кв. м, которая у него в 100% собственности и аренду квартиры в комплексе специальных объектов "Фортеця" МВД площадью 172,9 кв. м.
Также он задекларировал два земельных участка площадью по 1 тыс. Кв. м в Житомирской и Киевской областях.
Князев сохраняет 204 тыс грн на счету в "ПриватБанке". Транспортных средств в Князева нет.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 5100000 гривен доходов в 2017 году .
Президент Петр Порошенко также отчитался о доходах, расходах и благотворительность за 2017 .
Доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 выросли на 1300000 грн и составили 17100000 грн .
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал более 2600000 грн дохода , полученного в течение 2017 года.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал за 2017 289 тыс. Грн заработной платы и подарки на сумму 444 тыс. Грн. Также он стал владельцем квартиры площадью более 90 кв. м во Львове.