|Мэр Риги намерен оспорить в Конституционном суде Латвии перевод школ нацменьшинств на латышский язык
|02.04.2018 22:42
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https://www.facebook.com/NilsUsakovs/posts/1829106060453637
По его словам, продолжается работа над введением на уровне Рижской думы программы дополнительных занятий на русском языке."Если государство не способно защитить права национальных меньшинств, сделаем это на уровне самоуправлений", – добавил Ушаков.22 марта Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Планируется, что переход завершится в 2021/2022 учебном году.Всего в Латвии действуют 168 начальных и 108 средних школ, где обучение проходит на русском языке.При этом, по данным минобразования, с 2009-го по 2016 годы доля учеников, которые сдавали выпускные экзамены на латышском языке, выросла с 60% до 85%.Министерство иностранных дел РФ осудило поправки к латвийскому закону об образовании.Сегодня президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил реформу по переводу школ нацменьшинств на латышский язык.
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