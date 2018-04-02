Прокуратура Ивано-Франковской области объявила о подозрении группе из шести человек, причастных к стрельбе возле ночного клуба "Эльдорадо". Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает

"Ивано-Франковской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту хулиганства, совершенного группой лиц, то есть грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, с применением предмета, умышленно приспособленного для нанесения телесных повреждений", - сообщил Лысенко.

Установлено, что жители города Киева и Киевской области применили огнестрельное оружие и умышленно нанесли удары руками и ногами нескольким посетителям заведения. В результате этих действий убыток нанесен двум пострадавшим лицам.

В настоящее время шестерым молодым людям сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, вчера в Ивано-Франковске возле одного из ночных клубов произошла стрельба, задержаны 11 человек, причастных к инциденту.

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