Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин отказался от участия в выборах губернатора Московской области, а также заявил, что не намерен вступать в КПРФ и участвовать в какой-либо политической жизни в ближайшее время.

«А зачем [участвовать]? Кто пройдет муниципальный фильтр? Только тот, кто согласован администрацией президента, и этот один — не Грудинин. Я хотел бы быть президентом. Выборы губернатора — еще хуже. Если на президентских можно неожиданно выйти — как сделала КПРФ, выдвинув меня, — то тут без согласования не пройдет», — заявил он, отвечая на вопрос РБК.

Грудинин признался, что в ближайшее время он ограничится «пока только» председательством в Совхозе им. Ленина.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал грядущее участие Грудинина в выборах главы Московской области. Бывший кандидат в президенты заявил, что Зюганова «не так поняли», потому как могло подразумеваться участие Грудинина в качестве не кандидата, но доверенного лица в кампании.

«Какой там президиум, я не собираюсь вступать в партию. У нас блок коммунистов и беспартийных, иначе меня НПСР и „Левый фронт“ не поддержали бы. В этом то и смысл, именно таким я и нужен им. И наоборот — как только стану членом партии, то придется принять их условия игры», — сказал Грудинин, отвечая на вопрос о возможном вступлении в КПРФ.

Павел Грудинин занял второе место на президентских выборах 2018 года, набрав 11,77% голосов.

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