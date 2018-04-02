Чистая прибыль Газпрома сократилась до символических 100 млрд рублей

Об этом сообщает Интерфакс ссылкой на отчетность компании в понедельник, 2 апреля. В документе указано, что в балансе по статье "Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признана расход в 272,943 миллиарда рублей, или $ 4740000000 (по курсу на конец года), величина которой почти полностью соответствует решению арбитров.

"Следовательно, решение Стокгольмского арбитража без меры повлияло на отчетность Газпрома за 2017 по российским стандартам, приведя к сокращению чистой прибыли к символическим 100 млрд рублей. В 2016 году прибыль головной компании был 411000000000 рублей. Рекордные показатели она достигала в 2011 году - 880 млрд рублей ", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе заместитель председателя правления Газпрома Андрей Круглов сообщил, что концерн покажет в отчетности за 2017 запас на выплаты $ 2600000000 в адрес Нафтогаза по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража , сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.