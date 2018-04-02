|Газпром приготовил $ 4,7 млрд на выплату Украины
|02.04.2018 22:46
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Чистая прибыль Газпрома сократилась до символических 100 млрд рублейРоссийский газовый монополист Газпром вопреки опубликованным сообщением о сумме решений по двум арбитражама с украинским Нафтогазом в размере $ 2,56 млрдсоздал в отчетности запас на полную сумму штрафа за транзитному контракту с украинской стороной.
Об этом сообщает Интерфакс ссылкой на отчетность компании в понедельник, 2 апреля. В документе указано, что в балансе по статье "Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признана расход в 272,943 миллиарда рублей, или $ 4740000000 (по курсу на конец года), величина которой почти полностью соответствует решению арбитров.
"Следовательно, решение Стокгольмского арбитража без меры повлияло на отчетность Газпрома за 2017 по российским стандартам, приведя к сокращению чистой прибыли к символическим 100 млрд рублей. В 2016 году прибыль головной компании был 411000000000 рублей. Рекордные показатели она достигала в 2011 году - 880 млрд рублей ", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе заместитель председателя правления Газпрома Андрей Круглов сообщил, что концерн покажет в отчетности за 2017 запас на выплаты $ 2600000000 в адрес Нафтогаза по решению Стокгольмского арбитража.
Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража , сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.
28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $ 2560000000 Украина . По словам председателя правления" Нафтогаза "Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для" Газпрома "начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018.