Доктор экономических наук Валентин Катасонов представляет свой новый двухтомник «Центробанки на службе «хозяев денег». Что такое Центральные банки, откуда они взялись, их историческая эволюция, их иерархия. Почему Центробанк осуществляет не только денежную политику, но и определяют политику государства. Как произошло величайшее ограбление в истории. Каким образом была реализована мечта средневековых алхимиков в мире финансов. Почему данные по мировому экономическому росту не отражают реальность. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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