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«#ЯРоссия…Та мы видим… » — в Сети показали плачевное состояние крымских дорог (фото)
02.04.2018 22:50
«#ЯРоссия…Та мы видим… » — в Сети показали плачевное состояние крымских дорог (фото) В Интернете появились снимки заброшенной автомобильной дороги в аннексированном Крыму.

Соответствующие фото выложили на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

«Гурзуф. Безнадежно и видимо навсегда провалившееся полотно автомобильной дороги. «День России» и хештегом #ЯРоссия …Та мы видим… » — говорится в подписи к фото.

На снимках действительно открывается печальное зрелище: вместо когда-то прекрасно функционировавшей дороги теперь просто бетонные плиты, куча мусора и веток.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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