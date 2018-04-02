Соответствующие фото выложили на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

«Гурзуф. Безнадежно и видимо навсегда провалившееся полотно автомобильной дороги. «День России» и хештегом #ЯРоссия …Та мы видим… » — говорится в подписи к фото.

На снимках действительно открывается печальное зрелище: вместо когда-то прекрасно функционировавшей дороги теперь просто бетонные плиты, куча мусора и веток.

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