|«#ЯРоссия…Та мы видим… » — в Сети показали плачевное состояние крымских дорог (фото)
|02.04.2018 22:50
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Соответствующие фото выложили на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
«Гурзуф. Безнадежно и видимо навсегда провалившееся полотно автомобильной дороги. «День России» и хештегом #ЯРоссия …Та мы видим… » — говорится в подписи к фото.
На снимках действительно открывается печальное зрелище: вместо когда-то прекрасно функционировавшей дороги теперь просто бетонные плиты, куча мусора и веток.
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