Двое мужчин напали на работника полиции в Черкасской области, в результате чего милиционера госпитализировали с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП Черкасской области, передает

“Инцидент произошел в воскресенье. Сотрудник полиции возвращался домой с женой. У своего дома увидел, как неизвестный мужчина паркует свой внедорожник на газоне. Полицейский подошел к водителю автомобиля, представился и сделал замечание. В это время к его жене, которая снимала все произошедшее на мобильный телефон, подошел товарищ водителя и вырвал из ее рук мобильный телефон. Полицейский поспешил на помощь жене, однако, как он только обернулся, сразу получил сзади несколько ударов по голове. От полученных ударов полицейский упал, а мужчины вместе продолжили его избивать. На помощь полицейскому подоспели соседи. Граждане позвонили на „102“ и блокировали автомобиль нападавших до приезда полицейских”, — говорится в сообщении.

Правоохранителя с телесными повреждениями доставили в больницу. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Злоумышленников задержали.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. За это преступление предусматривается наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Злоумышленникам уже объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, двое мужчин с кулаками набросились на нацгвардийца, который находился на посту около посольства Польши.

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