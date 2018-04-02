|В Кремле говорят, что Трамп пригласил Путина посетить Белый дом
|02.04.2018 22:54
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Возможная дата проведения встречи двух президентов и подготовка к ней сторонами еще не обсуждаласьПрезидент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Белый дом в Вашингтоне.
Фото: http://thehill.com
Такое предложение, как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, Трамп выразил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 20 марта, информирует "Интерфакс" .
"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита" , - сказал Ушаков журналистам на брифинге. - Когда наши президенты разговаривали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме ".
Напомним, что 20 марта Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиными поздравил его с победой на президентских выборах. Помимо прочего президенты обсудили ситуацию вокруг Сирии, Украины и КНДР, сообщала пресс-служба Кремля.
Как информировала газета The Washington Post, советники Трампа рекомендовали ему не приветствовать президента России с победой на выборах, однако американский руководитель не внял этому совету. Сам Трамп назвал беседу с Путиным "очень хорошим звонком" и добавил, что надеется на встречу с российским лидером в ближайшем будущем.
Последний раз Владимир Путин был в Белом доме в Вашингтоне в сентябре 2005 года, где провел встречу с Джорджем Бушем.
На данный момент Путин и Трамп встречались только один раз - на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. В ноябре прошлого года президенты также планировали встречу на саммите АТЭС во Вьетнаме, однако она сорвалась.