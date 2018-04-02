Возможная дата проведения встречи двух президентов и подготовка к ней сторонами еще не обсуждалась

Такое предложение, как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, Трамп выразил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 20 марта, информирует "Интерфакс" .

"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита" , - сказал Ушаков журналистам на брифинге. - Когда наши президенты разговаривали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме ".

Напомним, что 20 марта Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и поздравил его с победой на президентских выборах. Помимо прочего президенты обсудили ситуацию вокруг Сирии, Украины и КНДР, сообщала пресс-служба Кремля.

Как информировала газета The Washington Post, советники Трампа рекомендовали ему не приветствовать президента России с победой на выборах, однако американский руководитель не внял этому совету. Сам Трамп назвал беседу с Путиным "очень хорошим звонком" и добавил, что надеется на встречу с российским лидером в ближайшем будущем.

Последний раз Владимир Путин был в Белом доме в Вашингтоне в сентябре 2005 года, где провел встречу с Джорджем Бушем.