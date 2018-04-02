|Взрыв в ресторане Еревана: среди пострадавших дети, один ребенок в тяжелом состоянии
|02.04.2018 22:58
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Трое подростков из России получили травмы в результате взрыва кислородного баллона в ресторане в центре Еревана. Об этом сообщает со ссылкой на армянские СМИ.
По сообщению главы МЧС Армении Тиграна Восканяна — всем пострадавшим россиянкам на данный момент исполнилось 15 лет.
В целом от взрыва пострадали восемь человек (ранее сообщалось о девяти пострадавших). Все они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Среди пострадавших есть двое детей шести и восьми лет, сообщает МЧС.
“Среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет, жизни девочки восьми лет грозит опасность”, — заявил подполковник Восканян.
В полиции Армении заявили, что взрыв произошел около 19:30 по киевскому времени. На кухне ресторана взорвался кислородный баллон, который регулирует давление разлива пива. “О действиях предумышленного характера речи не идет”, — заявил представитель правоохранительных органов.
Взрыв произошел в ресторане Burger King на Северном проспекте Еревана, сообщил в Twitter локальный блогер Артур Аванесов. Ресторан Burger King был открыт в столице Армении около двух месяцев назад.
Как сообщал между пострадавших в результате взрыва в центре Ереване, по предварительным данным, есть граждане России и Ирана.