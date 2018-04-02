Трое подростков из России получили травмы в результате взрыва кислородного баллона в ресторане в центре Еревана. Об этом сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

По сообщению главы МЧС Армении Тиграна Восканяна — всем пострадавшим россиянкам на данный момент исполнилось 15 лет.

В целом от взрыва пострадали восемь человек (ранее сообщалось о девяти пострадавших). Все они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Среди пострадавших есть двое детей шести и восьми лет, сообщает МЧС.

“Среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет, жизни девочки восьми лет грозит опасность”, — заявил подполковник Восканян.

В полиции Армении заявили, что взрыв произошел около 19:30 по киевскому времени. На кухне ресторана взорвался кислородный баллон, который регулирует давление разлива пива. “О действиях предумышленного характера речи не идет”, — заявил представитель правоохранительных органов.

Взрыв произошел в ресторане Burger King на Северном проспекте Еревана, сообщил в Twitter локальный блогер Артур Аванесов. Ресторан Burger King был открыт в столице Армении около двух месяцев назад.

Как сообщал между пострадавших в результате взрыва в центре Ереване, по предварительным данным, есть граждане России и Ирана.

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