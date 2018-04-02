Космический корабль Dragon совершил посадку и направляется в порт
для передачи груза для NASA, сообщили в SpaceX.
Dragon доставит на МКС 2647 кг полезного груза Фото: ЕРА
велась на канале YouTube.Это четырнадцатый полет Dragon в
рамках программы снабжения Международной космической станции (МКС)
по контракту с NASA. Космический грузовик доставит на МКС 2647 кг.
полезного груза, в том числе провизию, материалы для исследований и
оборудование.Для Dragonа и первой ступени Falcon 9 это уже второй
полет. На этот раз SpaceX не планирует возвращать первую
ступень ракеты на землю.Также Falcon 9 выведет в космос новый
британский спутник для сбора мусора с орбиты.14 января 2018 года
Dragon вернулся на Землю после месячного пребывания на
МКС.31 марта 2018 года SpaceX запустила ракету Falcon c 10
коммуникационными спутниками Iridium Next.SpaceX –
американская компания, основанная в 2002 году Илоном
Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и открыть
путь к колонизации Марса. Компания разработала ракеты-носители
Falcon 1 и Falcon 9, а также космический корабль Dragon.
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