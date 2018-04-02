Космический корабль Dragon совершил посадку и направляется в порт для передачи груза для NASA, сообщили в SpaceX. Dragon доставит на МКС 2647 кг полезного груза Фото: ЕРА велась на канале YouTube.Это четырнадцатый полет Dragon в рамках программы снабжения Международной космической станции (МКС) по контракту с NASA. Космический грузовик доставит на МКС 2647 кг. полезного груза, в том числе провизию, материалы для исследований и оборудование.Для Dragonа и первой ступени Falcon 9 это уже второй полет. На этот раз SpaceX не планирует возвращать первую ступень ракеты на землю.Также Falcon 9 выведет в космос новый британский спутник для сбора мусора с орбиты.14 января 2018 года Dragon вернулся на Землю после месячного пребывания на МКС.31 марта 2018 года SpaceX запустила ракету Falcon c 10 коммуникационными спутниками Iridium Next.SpaceX – американская компания, основанная в 2002 году Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и открыть путь к колонизации Марса. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, а также космический корабль Dragon. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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