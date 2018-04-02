В Измаиле Одесской обл. разыскивается 15-летняя Елизавета Власова.

Девушка ушла из дома вчера, 1 апреля, и с тех пор о его местонахождении нет никакой информации, сообщают в полиции Одесской обл,передает со ссылкой на .

В полиции всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам: 102, (04841) 75363, (04841) 75359, (04841) 51408, (066) 213-18-31, (096) 458- 76-32, (093) 629-67-02, (098) 534-47-02.

Полиция Львова разыскивает Анастасию Петровну Хому, 2.06.2003 г., Ученица 9-го класса. Вчера, 6 марта, около 7:30 вышла из дома на улице Промышленной до сих пор не вернулась.

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