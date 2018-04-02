Обвиняемая по делу о смертельном ДТП в центре Харькова, водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева, не предъявила документы патрульным сразу после аварии

"На мой вопрос по поводу водительского удостоверения, на законное требование у гражданки Зайцевой не было ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации... Сначала она говорила, что лежали у нее в сумке, потом выяснилось, что у нее сумки с собой нет, она показывала мне на телефоне фотографии. Сказала, что подвезут" , - заявил во время допроса инспектор патрульной полиции Евгений Шестов.

По его словам, Зайцева на тот момент не могла объяснить обстоятельства ДТП, она находилась в шоковом состоянии.

Адвокат второго обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица, поинтересовался, почему патрульные не сдали относительно Елены Зайцевой протокол по факту отсутствия документов. На это Шестов объяснил, что сначала патрульные вызвали медиков и ограждали место аварии, а затем руководство направило экипаж на доработку оформления другого ДТП, произошедшего неподалеку.

В свою очередь, прокурор Валерий Бухан, отвечая на вопросы журналистов после заседания суда, сообщил, что если в суде будет установлено, что у Зайцевой на момент ДТП не было при себе прав и свидетельства о регистрации, в обвинительный акт будут внесены изменения.

"Если это будет установлено непосредственно на судебном заседании, мы как сторона обвинения, вправе составить изменения в обвинительный акт, где мы укажем обстоятельства о том, что Зайцева управляла транспортным средством без водительского удостоверения... По закону это не считается обстоятельством, что может отягощать наказание . Но мы это можем указать и обязаны указать, конечно, это повлияет на наказание, однозначно это тоже нарушение правил дорожного движения" , - сказал Бухан.

В свою очередь, адвокат Зайцевой Юлия Козырь утверждает, что документы у ее подзащитной были.

"Они были. Просто они не сразу обнаружили ... Наверное, в машине нашли. Другие свидетели объясняют, что она предъявила. Для меня были сюрпризом эти нюансы и подробности. Они на месте были, эти документы, сто процентов" , - сказала Козырь.

Напомним, что 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей . На пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 6 человек и 5 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева , сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.