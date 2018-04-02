. Фонд госимущества в связи со вступлением в силу нового закона о приватизации, пересмотрел перечни объектов на приватизацию в 2018 году, исключив ряд объектов, передает со ссылкой на данные сайта Фонда госимущества.

В обновленном списке отсутствуют контрольные пакеты акций пяти облэнерго, блокирующие пакеты акций трех облэнерго и “Донбассэнерго”.

Кроме того, из списков пропали акции “Турбоатома”, 51% акция Запорожского титано-магниевого комбината, 50% — “Азовмаша”, 40% — “Свит ласощив”.

Из четырех ТЭЦ, которые планировалось продать в этом году (Криворожская, Николаевская, Днепровская и Херсонская), осталась одна — Николаевская.

При этом в список добавили блокпакеты по 25% акций “Нафтохимика Прикарпаття” и “Нефтеперерабатывающего комплекса “Галичина”, а также 100% “Украины туристической”, 76,76% акций Херсонского хлопкового комбината.

Согласно обновленному списку, в группе крупнейших объектов, остались только четыре позиции: Одесский припортовый завод (ОПЗ), “Сумыхимпром”, Запорожский производственный алюминиевый комбинат и “Центрэнерго”.

Если правительство одобрит условия их продажи, первые три выставят на конкурс в мае, а “Центрэнерго” — в июне.

Напомним, Закон Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества” № 2269-VІІІ принятый 18 января 2018 года вступил в силу 7 марта.

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