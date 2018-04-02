Такое заявление сделал министр социальной политики Украины Андрей Рева, в эфире программы «Свобода в деталях». Он убежден, что у детей перед пожилыми родителями должна быть жесткая ответственность на законодательном уровне.

«В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», – заявил Рева.

«Я считаю, это очень правильно. Посмотрите сколько тысяч нормально себя чувствующих взрослых мужчин, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям более 500 миллионов гривен было перечислено такими непутевыми родителями», – сказал министр.

Напомним, 6 февраля 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, который Верховная Рада приняла в декабре прошлого года. Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, которые имеют задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть выплачена за 6 месяцев.

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