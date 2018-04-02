В прокуратуре не исключили, что сведения, предоставленные сотрудником полиции, могут внести в обвинительный акт по делу Алены Зайцевой, которая стала участницей аварии в центре Харькова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.37 | комментариев: Один из свидетелей утверждает, что Зайцева ехала без прав Скриншот: 5.ua После аварии на требование полицейского Зайцева не предоставила ни водительских прав, ни документов на авто, сказал свидетель.Если в ходе судебного разбирательства эта информация подтвердится, обвинение имеет право добавить ее в обвинительное заключение. Об этом сообщил журналистам после заседания прокурор Валерий Бухан, информирует MediaPort."Конечно, это повлияет на наказание, однозначно, поскольку тоже нарушение правил дорожного движения", – добавил Бухан. Защитник Зайцевой Юлия Козырь предполагает, что документы были, просто после аварии их не сразу нашли.18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП погибли шесть человек, пятеро пострадали.За рулем Lexus была 20-летняя приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена, а за рулем Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.С 20 октября Зайцева находится под арестом без права залога. Ей вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.Дронова взяли под стражу 8 ноября.Зайцева признала свою вину, а Дронов – нет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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