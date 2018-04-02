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ДТП в Харькове. Патрульный заявил в суде, что у Зайцевой в момент аварии не было при себе водительских прав
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02.04.2018 23:06
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В прокуратуре не исключили, что сведения, предоставленные
сотрудником полиции, могут внести в обвинительный акт по делу Алены
Зайцевой, которая стала участницей аварии в центре Харькова. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.37 |
комментариев: Один из свидетелей утверждает, что Зайцева ехала без
прав Скриншот: 5.ua После аварии на требование полицейского Зайцева
не предоставила ни водительских прав, ни документов на авто, сказал
свидетель.Если в ходе судебного разбирательства эта информация
подтвердится, обвинение имеет право добавить ее в обвинительное
заключение. Об этом сообщил журналистам после заседания прокурор
Валерий Бухан, информирует MediaPort."Конечно, это повлияет на
наказание, однозначно, поскольку тоже нарушение правил дорожного
движения", – добавил Бухан. Защитник Зайцевой Юлия Козырь
предполагает, что документы были, просто после аварии их не сразу
нашли.18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка
Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с Volkswagen Touareg,
вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП погибли
шесть человек, пятеро пострадали.За рулем Lexus была 20-летняя
приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена, а за
рулем Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий
Дронов.С 20 октября Зайцева находится под арестом без права
залога. Ей вменяют нарушение правил безопасности дорожного
движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного
кодекса Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 10
лет лишения свободы.Дронова взяли под стражу 8
ноября.Зайцева признала свою вину, а Дронов – нет.
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