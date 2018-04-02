В Сети были опубликованы "живые" снимки еще непредставленного флагманского смартфона Meizu. Новая топовая линейка является юбилейной. Она будет включать в себя три устройства - Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite. Об этом пишет со ссылкой на .

Ожидается, что гаджеты получат физическую кнопку Home, из-за чего нижняя рамка будет довольно широкой. Также нельзя назвать узкой рамку вверху, которая вмещает в себя сенсоры.

Известно, что средняя модель линейки получит экран 5,5 дюйма, а старшая - 6 дюймов. Старшая версия линейки будет базироваться на процессоре Samsung Exynos 8895. Объем оперативной памяти составит от 4 до 6 Гб.

Официальный релиз гаджетов должен состояться 15 апреля этого года.

Ранее сообщалось, что компания занимается .

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