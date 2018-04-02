Попытка сэкономить на школах и ВУЗах, чтобы увеличить расходы на оборону и силовиков, которая активно применяется в России более 10 лет, ведет систему образования к краху.

Нынешний уровень госрасходов — 3,6% ВВП или 3,1 трлн рублей в год — не может обеспечить даже минимально необходимого развития системы учебных заведений, как школьных, так и высших, говорится в докладе РАНХиГС «Реформирование системы образования в России: результаты и последствия».

По данным ВШЭ, с 2007 года доля бюджета, которую государство выделяет на образование, сократилась с 11,8% до 9,9%, информирует svodka.net.

В результате на конец 2017 года из 16,7 млн российских граждан в возрасте от 7 до 17 лет лишь 65,6% (или 10,8 млн) были охвачены школьным обучением.

В ближайшие 6 лет численность потенциальных школьников увеличится почти на 3 млн человек, и если сейчас на одного преподавателя приходится 14 учащихся, то к 2024 году их будет уже 17.

В результате школам потребуется 267 тысяч новых учителей, а штат придется нарастить как минимум на 20%.

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Потребность в дошкольных воспитательных работниках увеличится на 165 тысяч человек, или 25%.

Количество мест в детских садах и яслях также не соответствует потребностям: вплоть до 2024 года на сто мест будет приходиться от 108 до 119 детей.

В результате только для поддержания возможностей системы расходы на общее образование (школьное и дошкольное) придется увеличить на 39% — до 2,077 трлн рублей, рассчитали в РАНХиГС.

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В ВУЗах ситуация обратная — количество студентов будет сокращаться, говорится в докладе: с 4,666 млн человек в 2017-м до 3,92 млн — в 2024-м. При этом бюджетных студентов станет меньше на 22% — 1,626 млн человек.

Но если законсервировать расходы на одного студента (262 тысячи в рублей в год), финансирование ВУЗов будет урезано с 526 до 428 млрд рублей. Это приведет «к серьезной деградации системы высшего образования или — в лучшем случае — к выделению в ее составе 100-120 развивающихся вузов и стагнации или ухудшения положения всей остальной системы ВО», говорится в докладе.

Лишь чтобы покрыть недофинансирование последних лет, высшему образованию, которое снабжается из федерального бюджета, потребуются дополнительные 60 млрд рублей, а расходы придется увеличить на 10% за 6 лет.

Если же ставить задачу повышения конкурентоспособности на мировом рынке, то потребуется на 44% нарастить расходы, до 805 млрд рублей в год, считают в академии.

Наиболее уязвимым звеном станет система среднего профессионального образования (СПО), где в связи с ужесточением норм ЕГЭ поток абитуриентов вырастет в 1,5 раза за 6 лет, прогнозирует РАНХиГС.

При падающем финансировании «система не выдедержит», предупреждает директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Клячко.

«Уже сейчас необходимо принимать упреждающие меры — обновлять материальную базу, больше платить преподавателям. При этом мы говорим именно о бюджетном финансировании, так как среднее профобразование, по Конституции, у нас общедоступно и бесплатно», — напоминает она.

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