|SpaceX успешно запустила Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
|02.04.2018 23:23
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SpaceX запустила с базы военно-воздушных сил Соединенных Штатов на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon. Об этом сообщает со ссылкой на издание WIRED.
SpaceX CRS-14 стал уже четырнадцатым полетом автоматического грузового корабля Dragon компании SpaceX в рамках программы снабжения МКС по контракту Commercial Resupply Services с NASA.
Космический аппарат доставит на борт станции 2 647 килограммов полезного груза, в том числе провизию, материалы для исследований и оборудования.
Для самого же космического аппарата Dragon это уже второй полет. Ранее корабль использовали в миссии CRS-8. Кроме того, первую ступень ракеты Falcon 9 применяли в августе прошлого года в миссии SpaceX CRS-12.
Также, по имеющейся информации, возвращение первой степени не запланировано.
Как сообщал SpaceX запустили на орбиту Falcon 9 с десятью спутниками.
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