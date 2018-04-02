SpaceX запустила с базы военно-воздушных сил Соединенных Штатов на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon. Об этом сообщает со ссылкой на издание WIRED.

SpaceX CRS-14 стал уже четырнадцатым полетом автоматического грузового корабля Dragon компании SpaceX в рамках программы снабжения МКС по контракту Commercial Resupply Services с NASA.

Космический аппарат доставит на борт станции 2 647 килограммов полезного груза, в том числе провизию, материалы для исследований и оборудования.

Для самого же космического аппарата Dragon это уже второй полет. Ранее корабль использовали в миссии CRS-8. Кроме того, первую ступень ракеты Falcon 9 применяли в августе прошлого года в миссии SpaceX CRS-12.

Также, по имеющейся информации, возвращение первой степени не запланировано.

Как сообщал SpaceX запустили на орбиту Falcon 9 с десятью спутниками.

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