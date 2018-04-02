В раздел "Чистилище" на украинском волонтерском сайте "Миротворец"
за выступление в аннексированном Крыму и поддержку политики
действующего президента РФ Владимира Путина в Украине попал
российский поэт Сергей Трофимов. Трофим участвовал в антиукраинских
пропагандистских мероприятиях России на территории Украины Фото:
СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ | ТРОФИМ | OFFICIAL COMMUNITY "Сознательное
нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в
оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в
антиукраинских пропагандистских мероприятиях России
(страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии
Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.По данным
волонтеров, Трофим участвовал в концерте "Дни Москвы в Севастополе"
в июне 2014 года, подписал обращение деятелей культуры
Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира
Путина на Украине и в Крыму, а также является доверенным лицом
действующего российского президента на двух последних выборах.По
данным Госпогранслужбы Украины, в 2017 году 104 деятелям
культуры был запрещен въезд в Украину за незаконное
посещение аннексированного Крыма.Сайт волонтерского центра
"Миротворец" действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что
вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех,
кто попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам.
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