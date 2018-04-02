В раздел "Чистилище" на украинском волонтерском сайте "Миротворец" за выступление в аннексированном Крыму и поддержку политики действующего президента РФ Владимира Путина в Украине попал российский поэт Сергей Трофимов. Трофим участвовал в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России на территории Украины Фото: СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ | ТРОФИМ | OFFICIAL COMMUNITY "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.По данным волонтеров, Трофим участвовал в концерте "Дни Москвы в Севастополе" в июне 2014 года, подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира Путина на Украине и в Крыму, а также является доверенным лицом действующего российского президента на двух последних выборах.По данным Госпогранслужбы Украины, в 2017 году 104 деятелям культуры был запрещен въезд в Украину за незаконное посещение аннексированного Крыма.Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех, кто попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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