Среди пострадавших в результате взрыва в ресторане быстрого питания
в столице Армении трое россиян и иранец. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Вчера 23.55 |
комментариев: На месте происшествия работают пожарные и врачи Фото:
naro______777 / Instagram Среди раненых трое россиян и иранец. Один
армянин пребывает в крайне тяжелом состоянии. Повреждена кухня
заведения площадью 60 м².На месте происшествия работают пожарные и
бригады скорой помощи.ВИДЕОВидео: NewsamChannel / YouTube
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