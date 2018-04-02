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В центре Еревана произошел взрыв в Burger King: восемь пострадавших
02.04.2018 23:23
Среди пострадавших в результате взрыва в ресторане быстрого питания в столице Армении трое россиян и иранец. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Вчера 23.55 | комментариев: На месте происшествия работают пожарные и врачи Фото: naro______777 / Instagram Среди раненых трое россиян и иранец. Один армянин пребывает в крайне тяжелом состоянии. Повреждена кухня заведения площадью 60 м².На месте происшествия работают пожарные и бригады скорой помощи.ВИДЕОВидео: NewsamChannel / YouTube

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