Двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в г. Белицкое Донецкой области. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП Донецкой области.

“В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от сотрудников скорой медицинской помощи о том, что ими в больницу доставлен 2-летний мальчик, который выпал из окна. По предварительным данным, 22-летняя мать на несколько минут вышла из спальни в кухню, оставив наедине своего маленького сына, и вдруг услышала, как на улице кричат ​​соседи. Вернувшись назад в комнату, женщина заметила открытое окно. Мальчика в комнате не было. Мать выбежала на улицу и увидела, как ее сына кто-то из соседей держит на руках”, — идет речь в сообщении.

У ребенка многочисленные травмы, он находится в больнице. Жизни мальчика ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производства.

Напомним, 17-летняя девушка погибла во Львове, выпав с 11-го этажа общежития.

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