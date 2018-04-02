Мальчика Сашу, которого все знают как Гном Гномыча, мама закрывает в темной комнате, отнимает любимые игрушки и бьет ремнем, пишет «Сплетник».

«Многие меня упрекают за излишнюю жесткость. Недавно я дала интервью, и там тысячи ссылок в интернете, что Яна Рудковская жестоко воспитывает Гном Гномыча. Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень. И что? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?» — вопрошает продюсер, которая намерена вырастить из своего ребенка звезду.

Такая позиция возмутила людей.

«А в цивилизованной стране за такие откровения последовала бы реакция общества и государства вплоть до судов и лишения родительских прав? Т.е. человек признается публично, что совершает физическое и психологическое насилие над своим ребенком. Охренела что ли», — возмущен знаменитый блогер Александр Тверской.

Сотрудник НПУ Зоя Мельник в комментариях отметила, что за подобные правонарушения в Украине составляются протоколы.

Комментаторы отмечают, что в Германии за подобные действия у матери отобрали бы ребенка.

Российский журналист Антон Красовский так же шокирован признанием Рудковской.

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