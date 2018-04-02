|В соцсетях разгорается скандал из-за строгого воспитания Яной Рудковской своего сына
|02.04.2018 23:24
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Мальчика Сашу, которого все знают как Гном Гномыча, мама закрывает в темной комнате, отнимает любимые игрушки и бьет ремнем, пишет «Сплетник».
«Многие меня упрекают за излишнюю жесткость. Недавно я дала интервью, и там тысячи ссылок в интернете, что Яна Рудковская жестоко воспитывает Гном Гномыча. Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень. И что? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?» — вопрошает продюсер, которая намерена вырастить из своего ребенка звезду.
Такая позиция возмутила людей.
«А в цивилизованной стране за такие откровения последовала бы реакция общества и государства вплоть до судов и лишения родительских прав? Т.е. человек признается публично, что совершает физическое и психологическое насилие над своим ребенком. Охренела что ли», — возмущен знаменитый блогер Александр Тверской.
Сотрудник НПУ Зоя Мельник в комментариях отметила, что за подобные правонарушения в Украине составляются протоколы.
Комментаторы отмечают, что в Германии за подобные действия у матери отобрали бы ребенка.
Российский журналист Антон Красовский так же шокирован признанием Рудковской.
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