В обновленном рейтинге WTA украинка Элина Свитолина сохранила пятое место, а 18-летняя Даяна Ястремская поднялась на 127-ю позицию, передает

Согласно обновленному рейтингу на 25 июня, лучшей между украинок остается Элина Свитолина, занимающая пятое место. Леся Цуренко поднялась на 34-ю позицию.

Екатерина Козлова занимает 67-е место, Екатерина Бондаренко - 89-е, Ангелина Калинина -124-е, Марта Костюк - 135-е, Катарина Завацкая - 208-е.

18-летняя одесситка Даяна Ястремская, которая дошла до финала на турнире в Илкли, вошла в 130 лучших, поднявшись на 127-ю позицию.

Как сообщал теннисистка Ястремская обыграла россиянку на пути к финалу в Илкли.

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