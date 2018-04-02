"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты

ПАО "Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще соглашается причастными ведомствами, сообщается на веб-сайте "Укрзализныци".

"Укрзализныця тоже с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом. Но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок.

"Ведь уровень тарифов на перевозку пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов "Интерсити +"и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов "Интерсити" остается неизменным с 2012 года. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и "Интерсити +") – с октября 2014 года", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" собиралось с 1 апреля 2018 года повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки (кроме пригородных) на 10%, а в целом провести такое повышение еще два раза в этом году.