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"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты
02.04.2018 23:24

"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты

"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты

ПАО "Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще соглашается причастными ведомствами, сообщается на веб-сайте "Укрзализныци".

"Укрзализныця тоже с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом. Но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок.

"Ведь уровень тарифов на перевозку пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов "Интерсити +"и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов "Интерсити" остается неизменным с 2012 года. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и "Интерсити +") – с октября 2014 года", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" собиралось с 1 апреля 2018 года повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки (кроме пригородных) на 10%, а в целом провести такое повышение еще два раза в этом году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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