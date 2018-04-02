Художественный руководитель "Театр.doc" Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни от сердечного приступа. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.17 | комментариев: Умер Михаил Угаров Фото: Театр.doc / Facebook в Facebook."Михаил Юрьевич был нашим худруком, режиссером и драматургом, идеологом "новой драмы", одним из главных людей в современном театре, человеком, который научил нас всех ничего не бояться, бороться и работать... В эти дни мы будем играть все спектакли, которые стоят в репертуаре. Он бы никогда не разрешил их отменять. Мы будем играть их в память о Михаиле Юрьевиче", – говорится в сообщении театра. https://www.facebook.com/teatrdoc/posts/1913535072014582 Коллега Угарова Марина Разбежкина в комментариях на своей странице в Facebook сообщила, что причиной смерти режиссера стал искренний приступ. https://www.facebook.com/razbmarina/posts/2130250270323802?comment_id=2130285596986936&reply_comment_id=2130286083653554 Угаров родился в 1956 году в Архангельске. В 1990-х был участником творческого совета "Дебют-центра" в Центральном доме актера. Был руководителем программы "Моя cемья" на РТР и сценаристом ток-шоу "Окна" на канале СТС."Театр.doc" – московский независимый театр документальной пьесы, был создан в 2002 году драматургами Угаровым, Еленой Греминой и Александром Родионовым. 30 декабря 2014 года в театре прошел рейд силовых структур, поводом для которого послужила демонстрация фрагментов фильма о Евромайдане, после чего театр должен был в спешном порядке покинуть арендованное помещение в Трехпрудном переулке в Москве, а вскоре арендовал помещение на площади Разгуляй.После ремонта, который "Театр.doc" и волонтеры делали самостоятельно, театр вновь открылся, но прожил в новом здании только несколько месяцев. После премьеры спектакля "Болотное дело" власти вновь начали давить на театр и вынудили труппу покинуть помещение.В настоящее время у театра два помещения в разных концах одного двора в Малом Казенном переулке. В апреле 2016 года "Театр.doc" приезжал на гастроли в киевский "PostPlayТеатр".28 октября 2016 года Угаров не смог улететь в Берлин из-за запрета Федеральной службы безопасности. Причину такого запрета ему не объяснили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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