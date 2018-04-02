Соответствующие снимки публикует издание gazeta.zp.ua.

«Запорожанка купила питание «Карапуз» для ребенка (в магазине в Шевченковском районе, — ред.), а когда начала его дома готовить, обнаружила личинки и гусеницу», — сказано в сообщении.

По словам женщины, она очень разочарована качеством продукта и в то же время понимает, что претензии в этом случае не к супермаркету, а к производителю детского питания.

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