Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил согласился дать свидетельские показания на суде над экс-президентом Украины Виктором Януковичем, обвиняемом в государственной измене. Об этом на своей странице в Facebook написал один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк.

"Спасибо Михаил за согласие дать свидетельские показания по делу", - написал Сердюк.

Согласно приведенному письменному согласию нардепа, он обещает рассказать подробности приезда Януковича в Харьков 22 февраля 2014 года, а также известные ему сведения о побеге экс-президента из , передает со ссылкой на .

По мнению Добкина, известная ему информация имеет значение для расследования, а обстоятельства побега Януковича, о которых нардеп намерен известить суд, имели влияние на события февраля-марта 2014 года в Украине, в частности, в Крыму.

Напомним, в суде по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича будет допрошен прежний премьер-министр Украины Николай .

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