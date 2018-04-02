Здание университета им. И.И. Мечникова в Одессе проверяли на наличие взрывчатки в понедельник, 2 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Одесской области, передает

“2 апреля, в 9:04 по спецлинии „102“ поступило анонимное сообщение о том, что здание университета им. И.И. Мечникова, расположенного по адресу Французский бульвар, 24, заминировано. С целью надлежащей проверки указанной информации на место происшествия были направлены следственно-оперативная группа полиции, эксперты взрывотехнического управления и кинологи”, — передают в пресс-службе ведомства.

Так, при обследовании здания учебного заведения и прилегающей к нему территории взрывоопасных предметов не обнаружили.

Во время проверки эвакуировали около 700 человек.

Теперь решается вопрос о внесении сведений в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Также полиция устанавливает личность злоумышленника, который предоставил ложную информацию о минировании.

Напомним, из здания железнодорожного вокзала Харькова эвакуировали 300 человек из-за подозрения о минировании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира